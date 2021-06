Dix-sept peintres rendent hommage à Jean de La Fontaine et à ses "Fables" pour les 400 ans de sa naissance

Comme chaque année entre avril et octobre, le château de Vascœuil fait sa saison culturelle, avec une grande exposition. Et cette année, il participe aux célébrations du 400e anniversaire de la naissance du plus célèbre des fabulistes, le poète Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621. Le château expose une partie des œuvres inspirées des Fables, réalisées par le collectif Libellule, Renaissance contemporaine, fondé en 2004 et rassemblant une trentaine d’artistes du monde entier.

Un collectif qui, chaque année, travaille sur un thème et un format commun. Cette année, ils ont décidé de plonger dans l’univers du poète et moraliste en illustrant, selon leur inspiration, quelques-unes des Fables qui firent sa renommée. Le résultat, c’est 214 tableaux dont une partie, 65 précisément, réalisés par 17 artistes, est exposée à Vascoeuil. Une autre partie des œuvres sera présentée à Château-Thierry dans l’Aisne, ville natale de La Fontaine, où plusieurs évènements sont programmés cet été pour célébrer cet esprit libre, qui nous a légué l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature française.