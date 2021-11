Dieux et mythes du Japon dans la lumière au Musée Sandelin de Saint-Omer

Le musée Sandelin de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais présente l'exposition temporaire intitulée, "Divinités et immortels". Les oeuvres représentent des dieux et des personnages mythiques, très importants dans la culture japonaise et chinoise.

Le musée de l'Hôtel Sandelin est réputé pour sa collection d'art asiatique. Pour l'exposition Divinités et immortels, il a sorti de ses réserves des oeuvres habituellement protégées de la lumière. Une vingtaine de peintures et de sculptures représentent des divinités importantes du shintoïsme et du bouddhisme, les religions majoritaires au Japon, ainsi que du taoïsme, l'un des piliers de la pensée chinoise.



"On est sur des divinités dont la représentation ou la visualisation sont censées porter bonheur. Le reste, ce sont des choses de bonne augure comme les chats que l'on voit à l'entrée des restaurants japonais", précise Romain Saffré, le directeur du musée.

A la rencontre des immortels

A travers cette exposition les visiteurs peuvent notamment découvrir les kamis, des personnalités magiques, ancrées dans la mythologie japonaise. Comme l'explique Romain Saffré, "les immortels taoïstes sont à l'origine des personnages réels, dont la tradition a fait des immortels, un peu comme les saints en occident et autour desquels tout un tas de légendes se sont raccrochées."

Parmi ces "saints", on retrouve Tekkai Senin, un immortel dont l'âme est hébergée dans le corps d'un mendiant.

Tekkai Senin, un immortel japonnais, présenté au musée Sandelin dans le cadre de l'exposition Divinités et immortels (France 3 Nord Pas-de-Calais)

Un important fond d'art d'Extrême-Orient

Grâce à son fond d’art graphique japonais, quarante et une peintures sur papier et cent soixante quinze estampes, le musée propose tous les 6 mois en moyenne, une nouvelle exposition sur un thème différent. Les oeuvres datent pour la plupart du XIXe siècle mais certaines, les plus anciennes ont été réalisées au XVIIe siècle.

Le musée Sandelin dispose d'un fonds très important d'art japonais (France 3 Nord Pas-de-Calais)

Exposition "Divinités et immortels" jusqu'au printemps 2022

Musée Sandelin

14 rue Carnot

62500 Saint-Omer