C’est l’histoire d’un oiseau rarissime… mais qu’on a vu partout en Europe. « Il tombe nez à nez avec un Grand Tétras en pleine sortie ski de fond » : c’est le titre de cet article du 17 janvier sur le site de France 3 Bourgogne Franche-Comté. À l’appui : une vidéo de cette sorte d’énorme poule noire qu’est le Grand Tétras, dans une forêt enneigée. La vidéo a été filmée par un certain Gilles, en Haute-Savoie, raconte l’article. L’information est reprise sur le site du média suisse Le Matin, qui décrit « la saisissante rencontre » entre le fameux Gilles, qui a partagé la vidéo sur son profil Facebook, et l’imposant oiseau. Plusieurs sites, comme l’agrégateur de contenus MSN, reprennent eux aussi l’information.

Là où le bât blesse, c’est qu’avant la Haute-Savoie, on a pu lire, dans des tweets ou même dans la presse transpaline, le 16 janvier, que la vidéo avait été filmée dans le Nord de l’Italie ! Si l’on remonte encore un peu dans le temps, on retrouve cette même vidéo, cette fois en Espagne, à en croire les messages d’internautes partagés plus de 10 000 fois depuis le 13 janvier. Le grand tétras serait-il un oiseau migrateur ? C’est ce qu’on peut facilement être amené à croire, quand on réalise que CNews écrit de son côté que la vidéo vient de Tchéquie. De fait, un compte Facebook Tchèque a bien diffusé la vidéo le 12 janvier. Tout en précisant ne pas en être l’auteur.

La traque de ce Grand Tétras nous ramène en fait en France. L’association Groupe Tétras Jura le confirme à Désintox : c’est dans le massif jurassien que cette vidéo voyageuse a été enregistrée. L’auteur l’a d’abord partagée sur son profil Facebook, au début du mois de janvier, nous explique-t-on. Trois semaines plus tard, on la retrouvait dans la moitié des montagnes européennes.

Retrouvez Désintox dans l'émission 28 minutes du lundi au jeudi à 20h sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/

Sur Twitter : https://twitter.com/ArteDesintox