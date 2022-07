"Cultures aux Cœurs", un festival de musique du monde plein d'énergie à Montignac-Lascaux

Pour cette 41e édition, le monde entier s'est de nouveau donné rendez-vous en plein Périgord, à Montignac-Lascaux, en Dordogne, pour le festival Cultures aux Coeurs qui se poursuit jusqu'au 31 juillet. Mexique, Chili, Bénin, Madagascar ou encore Croatie, les artistes viennent des quatre coins du monde partager leurs traditions culturelles, leurs chants et leurs danses. Un rendez-vous très festif et populaire qui ravit les habitants et les nombreux touristes.

France 3 Aquitaine V. Fize / P. Tinon / F. Pele

Du matin au soir, les groupes invités au festival Cultures aux Coeurs mettent de l'ambiance dans la ville. Avant ou après la visite des célèbres grottes de Lascaux, les visiteurs sont accueillis par divers concerts, dont celui de la troupe Benja Gasy originaire de Madagascar et à l'affiche de plusieurs festivals en France cet été. "On retrouve là tous les instruments de musiques, les dialectes et les coiffures traditionnelles. On fait découvrir notre culture", explique Randria Malalala, responsable du groupe.

Une semaine festive dans le village du Périgord, grâce à la dizaine de formations invitées. Un vrai bonheur pour les touristes mais également les habitants de Montignac-Lascaux, ravis d'un tel dynamisme et mélanges des cultures dans leur ville.

Le Périgord, terre de festivals d'été

Parmi les invités de Cultures aux Coeurs, Quarteto Ventura, des musiciens venus du Mexique. Ces habitués des festivals d'été ont un coup de coeur pour celui de Montignac. "C'est le meilleur ! Pardon pour les autres festivals, mais ici l'ambiance est différente. Il y a beaucoup de joie, de connivence, c'est très fort", explique Mario Velarde, le guitariste du groupe.

Une preuve de plus du dynamisme de la région en matière d'accueil de festivals cet été. Pas une semaine sans qu'un ou plusieurs événements ne viennent animer le territoire si prisé des touristes français et étrangers. De Musiques en Périgord, qui met à l'honneur la musique classique à Piu Di Voce ou encore le Festival du Périgord noir, c'est un été de retrouvailles particulièrement réussi pour la région.