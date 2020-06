Cet été, le festival "Un violon sur le sable" devient "un violon sur la ville" pour s'adapter aux règles sanitaires

Le célèbre festival "Un violon sur le sable" qui réunit des milliers de mélomanes sur la grande plage de Royan doit s'adapter et proposera une version plus intimiste du 25 au 31 juillet.

L'an dernier, 50 000 personnes étaient réunies sur la grande plage de Royan (Charente-Maritime) pour le concert de clôture du festival Un violon sur le sable. Une image impossible en 2020. Après avoir pensé annuler totalement l'événement, les organisateurs ont trouvé une alternative, des concerts plus intimistes sur le mode du programme "off" qui existait en marge du festival. Un violon sur la ville se déroulera du 25 au 31 juillet.

Une programmation en cours

"Avec "Un violon sur la ville", les audiences seront plus petites. On a choisi des sites où l'on peut réguler le flux pour se conformer à ce qu'il est possible de faire" explique Philippe Tranchet, le directeur du festival. Précisant toutefois que les des annonces gouvernementales étaient encore attendues dans les prochains jours en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

On sait déjà que le festival se déroulera sur 7 jours, 7 lieux et 7 événements en présence de nombreux artistes, dont la programmation est en cours. Attention, l'accès aux concerts ne sera possible que sur réservation.

Par ailleurs, un concert solidaire pour rendre hommage à tous ceux qui étaient en première ligne pendant l'épidémie de Covid-19 sera organisé.

La célèbre battle aura bien lieu

La battle d'improvisation au piano sur un cours de tennis de Royan est l'un des moments préféré du public. Deux pianistes s'affrontent sous le regard d'un arbitre. Pour cette saison particulière, deux habitués des lieux, André Manoukian et Yvan Cassar ont confirmé leur confrontation musicale. Pour le plus grand plaisir des mélomanes amoureux de ce rendez-vous, devenu un incontournable du festival.