"Cent Mille Ans" : un "reportage dessiné" sur le combat autour du site d’enfouissement de déchets nucléaires de Bure

Journalistes, Gaspard d’Allens et Pierre Bonneau ont passé deux ans à Bure dans la Meuse, où se prépare le grand enfouissement des déchets nucléaires français. Ils décryptent dans cette "BD-reportage" le travail des pouvoirs publics affairés à faire accepter ce projet industriel à une population inquiète et hostile.

Cent mille ans, Bure ou le scandale enfoui des déchets nucléaires, c’est le titre de cette enquête dessinée signée Gaspard d’Allens et Pierre Bonneau, mise en images par la dessinatrice Cécile Guillard. Pendant deux ans, les deux journalistes ont suivi la lutte des opposants contre une industrie de l’atome toute puissante. Ils sont habitants, élus, agriculteurs et se battent depuis près de trente ans contre ce projet titanesque qui prévoit de stocker à 500 mètres sous terre nos déchets nucléaires. Une lutte qui s’est intensifiée ces dernières années donnant lieu à des affrontements avec les forces de l’ordre. Des citoyens engagés qui font face à une surdité totale de l’État selon Pierre Bonneau et à une criminalisation de leurs actes de résistance : manifestations réprimées, mises en examen, procès. Une zone à défendre aujourd’hui surveillée en permanence par un escadron de gendarmes mobiles.

Dogme d'état

Pour Pierre Bonneau, l’usage de la force par l’État face aux opposants signifie qu’en haut-lieu, on refuse de remettre en cause ce projet. Pour le journaliste, c’est quelque chose qui est de l’ordre du dogme, alors même que d’autres options techniques existent et qu’il n’y a pas d’urgence. La mobilisation sur place continue même si le projet Cigéo avance. L’Andra, l’agence nationale pour la gestion des déchets nucléaires en charge de la construction, a déposé il y a quelques semaines le dossier de déclaration d’utilité publique, une étape décisive. La réponse est attendue au plus tard fin 2021 et les premiers travaux de terrassement devraient débuter dans la foulée. Un chantier colossal prévu pour durer dix à quinze ans, mais l’extension des galeries en profondeur elle, est prévue sur plus de cent ans.

"Cent mille ans, Bure ou le scandale enfoui des déchets nucléaires" (La Revue Dessinée / Le Seuil - 2020)

Cent mille ans, Bure ou le scandale enfoui des déchets nucléaires de Gaspard d’Allens et Pierre Bonneau, dessins de Cécile Guillard - La Revue dessinée / Le Seuil (152 pages - 18,90€)