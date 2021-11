Audrey Lamy et François Cluzet au chevet de jeunes migrants dans "La Brigade", présenté au Arras Film Festival

L’émotion était palpable au sortir de la projection du nouveau film de Louis-Julien Petit La Brigade présenté au Arras Film Festival. Un film plein d’humanité qui raconte l’histoire de Cathy, interprétée par Audrey Lamy, qui depuis toute petite, rêve d’être à la tête de son propre restaurant.

Mais rien ne s’est passé comme prévu, et à 40 ans, elle se retrouve obligée d’accepter un poste dans un foyer pour migrants : "Elle n’a pas encore réalisé son rêve qui est de devenir cheffe. Elle est un peu attachante comme on dit et elle se retrouve catapultée dans ce foyer pour migrants, des mineurs non accompagnés étrangers, et elle doit accepter un peu forcée le job de cantinière", raconte Louis-Julien Petit.

Le réalisateur signe ici un film plein d’humanité, deux ans après Les Invisibles, qui traitait du combat de travailleuses sociales pour réinsérer des femmes SDF, et déjà tourné dans les Hauts-de-France.

Optimisme et bienveillance

Cathy va ouvrir sa cuisine et finalement créer sa brigade avec une poignée de jeunes du foyer et leur apprendre les bases de la cuisine, et bien plus encore. "Ces jeunes qui ne demandent qu’à apprendre, qui ne demandent qu’à être utiles, qu’à faire des choses... Tout d’un coup, elle va se dire que la cuisine, elle ne va pas la faire toute seule, mais avec tous ces jeunes qui ont des cultures différentes, qui ont une richesse différente de la sienne et ça va devenir un vrai partage", explique Audrey Lamy.

A ses côtés, on retrouve François Cluzet, tout en bienveillance et visiblement très heureux d’avoir participé à l’aventure : "Le film est complètement réussi puisqu’on a un sujet profond, cette histoire de migration, mais de l’autre côté on a quelque chose d’encore plus important, c’est comment on forme une équipe". Un film résolument optimiste mais qu’il faudra attendre un peu pour découvrir : la sortie n’est prévue qu’en mars prochain.

La Brigade, comédie de Louis-Julien Petit, avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth. Distribution Apollo Films - Sortie le 23 mars 2022.