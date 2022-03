Après la tempête de 2018, le musée Jean Cocteau de Menton expose des œuvres restaurées

FTR

Trois ans après le passage de la tempête Adrian qui a causé d'importants dégâts et inondé une partie du musée Jean Cocteau de Menton, le public peut découvrir le travail de sauvetage des oeuvres qui a été entrepris. L'exposition "Une collection dans tous ses états" est à découvrir jusqu'au 30 mai.

Le 29 octobre 2018, le musée Jean Cocteau - le Bastion de Menton se retrouve inondé à la suite du passage de la tempête Adrian. Une grande partie des réserves se retrouve dans l'eau. Malgré un travail d'urgence mené avec succès par les pompiers en intervention pour sauver les collections, de nombreuses oeuvres ont subi les assauts de l'eau. S'en suivront de longs mois de travail de restauration pour les sauver. Plus de trois ans après, le public peut enfin redécouvrir avec plaisir les salles du musée et les oeuvres, peintures, dessins et photos de Cocteau.

Le travail de restauration mis en valeur

Pour les oeuvres restaurées, le visiteur appréciera le travail titanesque consacré à leur rendre leur état d'origine. Comme les dessins, qui ont dû subir plusieurs bains. Une opération méticuleuse. "Les dessins ont été traités par des restaurateurs. On les a rincés pendant 20 minutes pour enlever les cristaux de sel qui se trouvaient sur le papier. Et puis, il a eu une deuxième rinçage pour vraiment nettoyer intégralement les oeuvres", explique Sandrine Faraut, attachée de conservation à la ville de Menton.

L'exposition Une collection dans tous ses états présente à la fois des oeuvres rescapées de la tempête et d'autres épargnées. Toutes témoignent de la richesse créative de Cocteau. Dessins, estampes, objets et une rare peinture de l'artiste sont à découvrir.

Exposition "Une collection dans tous ses états", Musée Jean Cocteau - le Bastion, Quai Napoléon III - Bastion du Vieux Port, 06500 Menton - Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h sauf les mardis et le 1er mai - plein tarif : 3 euros.