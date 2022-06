À Saint-Brieuc, l'installation numérique de Claire B et Adrien M fait apparaître des "Mirages et des miracles"

Présenté jusqu'au 19 juin 2022 dans le cadre du festival Art Rock, le parcours visuel et virtuel des deux artistes numériques donne à découvrir des œuvres déroutantes qui font rimer technologie et poésie.

Jusqu'au 19 juin 2022, le pavillon des expositions temporaires du Musée de Saint-Brieuc présente le parcours numérique Mirages & miracles. Une série d’installations créées par Adrien M et Claire B utilisant des dispositifs de réalité́ augmentée, de réalité́ virtuelle, d’illusion holographique et de vidéo-projection.

Le silence des pierres

Telle une exploration des limites entre réel et illusion, animé et inanimé, l’exposition tente de donner au numérique une âme proche de l'humain. Muni d'une tablette en réalité augmentée, le visiteur peut expérimenter des scénarios improbables qui tiennent à la fois du mirage et du miracle. Comme celui de communiquer avec les pierres ou de leur donner un autre destin. Ici, les tablettes jouent le rôle de fenêtre. "C'est une anémone de mer qui danse", s'émerveille une mère avec son enfant.

Une tablette en réalité augmentée ouvre une nouvelle fenêtre sur le monde (France 3 Bretagne)

Un peu plus loin, dans un espace sombre, c'est équipé d'un casque de réalité virtuelle que le public plonge en immersion dans de nouveaux univers avec des personnages holographiques. "On oublie ce qu'il y a autour de nous, on est invité à bouger, à tourner et à danser en même temps qu'eux", s'amuse un participant.

Un casque en réalité virtuelle pour danser avec des d'hologrammes (France 3 Bretagne)

Les œuvres, du petit au grand format, conjuguent virtuel et matériel, magie et poésie, illusions d'optique et transparence.

Claire B & Adrien M, virtuoses de l'art numérique

Claire Bardainne, artiste plasticienne, issue du design graphique et de la scénographie, et Adrien Mondot, artiste pluridisciplinaire, informaticien et jongleur, mettent en œuvre des interactions sensibles entre le numérique, le corps et le mouvement. "Adrien M et Claire B c'est une compagnie d'artistes numériques qui utilisent les nouvelles technologies de façon poétique, onirique, assez délicate", explique Alice Boinet, la programmatrice du Festival Art Rock.

En effet, leurs spectacles et installations placent le corps au cœur des images et mêlent artisanat et dispositifs numériques, avec le développement sur-mesure d’outils informatiques.

Leur travail est bien connu des festivaliers d’Art Rock puisque le festival a présenté le spectacle Convergence 1.0 d’Adrien M en 2006, l’installation Anamorphose Chronotrope d’Adrien M en 2011 et le spectacle Pixel de la compagnie Käfig créé en collaboration avec Adrien M & Claire B en 2015.

La ville de Saint-Brieuc se laisse charmer par cet univers féerique. À découvrir aussi dans les rues de la ville, Faune, un parcours d’affiches à observer avec une application de réalité́ augmentée.



"Mirages & miracles" par Adrien M & Claire B au Musée de Saint-Brieuc, jusqu'au 19 juin 2022

Ouvert du mardi au samedi : 10H00 › 18H00 et le dimanche : 14H00 › 18H00