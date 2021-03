À Grenoble, l'expo "Papiers découpés" explore un art populaire méconnu en France

Stéphanie Miguet est une artiste “découpeuse”. Sur des tableaux mais aussi des cartes postales ou des carnets, elle raconte des histoires avec pour seuls outils un cutter et une paire de ciseaux. La technique paraît simple - Stéphanie dessine des motifs au dos d’une feuille et la découpe -, le résultat est bluffant. L’artiste dessine sur tous les supports et sur tous les sujets.

Tableau de squelettes ressuscités le temps d’une “fiesta” morbide, fresque de la vie parisienne reprenant son cours après les attentats de 2015, silhouette de Bernie Sanders et de ses célèbres moufles... Ses œuvres ne manquent pas de créativité, ni d’humour.

Dans sa nouvelle exposition sobrement intitulée “Papiers découpés” visible à la galerie grenobloise Alter-Art jusqu'au 18 avril, Stéphanie Miguet habille les murs de ses tableaux éclectiques. “L’idée, c’est de montrer toutes les facettes de l’art tel que je le pratique. À savoir à la fois des tableaux narratifs, qui racontent des scènes, qui sont presque comme des petits films, et à la fois l’aspect plus folklorique, ornemental”, explique l’artiste.

Le découpage, un art populaire qui vient de Suisse

Une technique minimaliste et des possibilités créatives infinies : c'est ce qui a séduit Stéphanie Miguet dans le découpage. Peu connu en France, il s'agit d'un art populaire à part entière en Suisse. C'est dans ce pays que l'artiste a découvert la discipline et qu'elle a eu un coup de cœur en 2006. Ancienne artiste textile, elle y a trouvé un “mode d’expression encore plus simple et léger” qui l’a conquise. Grâce à des œuvres foisonnantes qui parlent à tous, elle se plaît à représenter une société diverse. “J’aime bien qu’il y ait des personnes âgées, des enfants, un peu tous les âges pour représenter la société telle que je la vois, diversifiée et harmonieuse”, explique-t-elle.

"Papiers découpés”, du 18 mars au 18 avril 2021 à la galerie Alter-Art, 75 rue Saint Laurent, Grenoble. Contact : alterart38@gmail.com - Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h.