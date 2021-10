A Chaumont-sur-Loire, l’art floral s’installe dans les pièces du château

Le domaine de Chaumont-sur-Loire organise sa 3e édition de Quand fleurir est un art. Cet événement métamorphose, pendant quelques jours, les salles du château.

Les meilleurs designers du végétal

Six grands artistes français et étrangers, décorateurs du végétal, ont laissé libre cours à leur imagination. Le résultat est spectaculaire. Dans l’ancienne chambre de l’astrologue de Catherine de Médicis, l’installation florale contemporaine de Charline Pritscaloff subjugue les visiteurs. La française, meilleur ouvrier de France en 2011 et originaire de la région, a créé un imposant poulpe avec des fleurs roses.

Ailleurs, c’est le salon du château qui est envahi par la végétation. La salle de billard n’échappe pas à ce déferlement de verdure avec une création du français Frédéric Dupré. Ce dernier fait partie des 20 meilleurs fleuristes influenceurs du monde de l’art floral. "Ma pièce est posée sur le billard. Elle est extrêmement massive. J’ai souhaité quelque chose de très imposant mais tout en ne négligeant pas la subtilité végétale, sa poésie" explique-t-il.

Oeuvre de Frédéric Dupré (CAPTURE D'ÉCRAN FRANCE 3)

Une tradition qui se perpétue

Au domaine de Chaumont-sur-Loire, l’art floral est une tradition. Les derniers propriétaires privés du château, le prince et la princesse de Broglie, étaient de grands amateurs de plantes. Ils possédaient des collections d’orchidées et de plantes vertes exotiques avec lesquelles ils ont obtenu des prix.

Poursuivre dans ce sens est une évidence pour la directrice du domaine. "Pour moi, l’art floral quand il est pratiqué par des artistes de ce niveau-là est aussi important que la peinture ou la musique" explique Chantal Colleu-Dumond. Aussi beau mais plus périssable qu’une toile, l’art floral a une durée de vie limitée.

L'événement Quand fleurir est un art s’achève le 12 octobre 2021.