En images A Paris, le Moulin Rouge a retrouvé ses ailes lors d'une inauguration haute en couleurs

Un spectacle de French Cancan a été exécuté en plein boulevard, vendredi soir, pour fêter l'installation des nouvelles pales, plus de deux mois après la chute encore inexpliquée d'une partie de l'enseigne du cabaret.

Le cabaret parisien le Moulin Rouge, qui avait vu ses ailes tomber fin avril, a inauguré, vendredi 5 juillet, les pales les plus mythiques du quartier de Pigalle, devant plusieurs centaines de touristes et voisins enchantés. "Le moulin sans ses ailes, c'est un vide pour Paris, c'était juste triste", a commenté Jean-Victor Clerico, le directeur général du lieu, qui attire chaque année 600 000 visiteurs. "L'idée était d'être au rendez-vous des Jeux olympiques. On a mis tout en œuvre pour remettre ces ailes en place", s'est-il félicité.

Les quatre pales rouges, mélange d'aluminium et d'acier, se sont parées de leurs illuminations or et rouge sous un tonnerre d'applaudissements, redonnant au paysage nocturne du pied de la butte Montmartre la vision adorée des touristes. Un spectacle de French Cancan, la danse traditionnelle endiablée des opérettes d'Offenbach du début du XIXe siècle, a même été exécuté en plein boulevard par une vingtaine de danseurs et danseuses, en jupons et froufrous traditionnels.

Le Moulin Rouge pourra ainsi rayonner pour le passage de la flamme olympique le 15 juillet. Le 25 avril, le cabaret qui fêtera ses 135 ans en octobre, s'était réveillé sans ses ailes, tombées dans nuit, pour une raison inconnue, sans faire de blessés. Les lettres M, O et U, situées sur la façade, avaient également chuté. Fin avril, la direction avait affirmé pouvoir exclure tout "acte malveillant".

Les quatre ailes rouges ont été illuminées, vendredi, même si elles n'ont pas pu tourner, faute d'avoir fini les opérations mécaniques à temps pour l'inauguration. (QUENTIN DE GROEVE / HANS LUCAS / AFP)

Les équipes du cabaret ont investi la place Blanche, juste devant l'établissement, pour immortaliser l'événement et offrir un spectacle surprise aux passants. (BERTRAND GUAY / AFP)

Les robes bleu blanc rouge ont virevolté au gré des levés de jambe sous les yeux écarquillés de quelque 500 spectateurs et passants. (QUENTIN DE GROEVE / HANS LUCAS / AFP)

"Je suis une fan de danse, de French cancan, de bulles, de bonne humeur", s'est enthousiasmée une habitante du quartier, Nicole, 86 ans. Une bouteille de champagne a été débouchée pour l'occasion, servie dans des gobelets en carton. (BERTRAND GUAY / AFP)

La féérie s'est emparée de ce bout de trottoir du nord-est de Paris, malgré les hurlements tout proches des supporters de foot suspendus au match France-Portugal à l'Euro. (BERTRAND GUAY / AFP)

Le chantier de remise en état avait démarré le 24 juin, derrière une bâche, à l'abri des regards. (OLYMPIA DE MAISMONT / AFP)