DJ Snake affirme avoir été contacté par l'Elysée pour supprimer un tweet sur la Palestine, l'entourage d'Emmanuel Macron dément

"Il n'a pas été demandé de supprimer des posts". C'est la réponse laconique donnée par l'Elysée, contacté par franceinfo, après l'accusation portée par l'artiste DJ Snake mardi 19 novembre, dans Nastalk, une émission diffusée sur Twitch. Si l'interview du DJ star dure plus de deux heures et demie, c'est une séquence bien précise qui est devenue virale. Interrogé sur ses prises de position concernant la Palestine, DJ Snake finit par expliquer : "Moi je ne suis qu'un DJ, normalement ce n'est pas mon taf d'aller tweeter le président Macron et de me retrouver dans des sauces et que l'Elysée appelle mon management en disant 'Ouais, est-ce qu'il peut supprimer le tweet ? Est-ce qu'on peut se rencontrer ?' Mais moi j'ai envie de rencontrer personne. Juste, mettez fin à ça."

Démenti de l'Elysée

L'Élysée a-t-il contacté les équipes du DJ pour lui demander de supprimer un message de soutien à la Palestine ? Si le palais dément avoir formulé cette demande, il ne nie pas pour autant être entré en contact avec l'artiste. De leur côté, de nombreux internautes se sont indignés dénonçant pour certains "une atteinte grave à la liberté d'expression". Des élus se sont également emparés de la polémique comme le député LFI de l'Essonne, Antoine Léaument, qui dénonce sur X un "scandale".

Un DJ engagé pour la Palestine

Sollicitées par franceinfo, les équipes du DJ n'ont pas encore réagi. L'artiste a publié plusieurs messages sur ses réseaux sociaux depuis le début de l'offensive israélienne à Gaza. Le 16 octobre 2023, il appelait notamment sur X à "stopper le génocide à Gaza". Le 27 mai 2024 il commentait également un message d'Emmanuel Macron sur X en interrogeant : "C'est à partir de combien de civils et d'enfants morts le génocide ?"

Début juin, DJ Snake faisait également partie des plus de 230 artistes et influenceurs ayant signé une tribune dans le journal Libération pour appeler le président de la République à reconnaître officiellement l'Etat de Palestine. Mardi sur Twitch, il explicitait également un peu plus les raisons de ses prises de position concernant la situation à Gaza : "C'est tellement une catastrophe. Là on parle d'Humanité en fait, ce n'est même pas une question de Palestiniens ou d'autres, c'est juste inadmissible ce qu'il se passe, ça fait un an que ça dure, et en fait c'est une punition collective. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Il y a des gens qui sont enfermés et on les bombarde depuis un an. À un moment donné je ne peux pas rester silencieux."