Disney dévoile une photo des chiens qui vont incarner "La Belle et le Clochard"

Après Aladdin, La Belle et la Bête et dernièrement Le Roi Lion, c'est au tour d'un autre classique de Disney d'avoir droit à son adaptation en images réelles. La firme a dévoilé, mardi 13 août, sur Twitter, les premières images des chiens choisis pour interpréter Lady et Clochard.

JUST ANNOUNCED: Get a first look at the live-action Lady and the Tramp and more Disney magic headed to #DisneyPlus in the latest issue of "Disney twenty-three": https://t.co/hQMdeDsF1Y pic.twitter.com/BlYN4gwAlO — Disney D23 (@DisneyD23) August 13, 2019

Dans le dessin-animé, Lady est une chienne cocker spaniel anglais et Clochard un chien croisé. Pour cette version "réelle", les deux chiens choisis s'appellent Mont et Rose, ils ont tous les deux été sauvés de l'abandon et adoptés par des membres de l'équipe du film à la fin du tournage, a précisé Disney, cité par le HuffPost. Les acteurs Tessa Thompson et Justin Theroux ont été choisis pour prêter leurs voix.

"Arrêtez maintenant"

Cette adaptation n'a visiblement pas convaincu tout le monde. Sur les réseaux sociaux, certains ont appelé Disney à "arrêter" ces adaptations. Un autre déclare : "Vous vous rappelez quand vous faisiez des dessins animés? Ça me manque",

Remember when you made animated movies? I miss that pic.twitter.com/tvWrwfqEh4 — Joseph McGovern (@fantasticaljoe) August 13, 2019

No. Stop this now. pic.twitter.com/DdWwokZmoP — Dr Tracey Mollet (@tracey130287) August 13, 2019

Le film sortira le 12 novembre, en même temps que la nouvelle plateforme de streaming, Disney +, sur laquelle il sera diffusé.