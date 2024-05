Direct Mort de Bernard Pivot : Rachida Dati salue "un très grand ambassadeur du livre, un militant de la lecture pour tous"

Bernard Pivot, mort lundi 6 mai à l'âge de 89 ans, a su, pendant des années, transposer la littérature dans le petit écran. Les géants des lettres se sont succédé sur le plateau de son émission "Apostrophes", entre 1974 et 1990, puis sur celui de "Bouillon de culture", jusqu'en 2001. "Bernard Pivot aura été un très grand ambassadeur du livre, un militant de la lecture pour tous", a salué la ministre de la Culture Rachida Dati dans un message publié sur X. "La disparition de cette grande figure culturelle est une perte pour le monde du livre et pour tous les Français", a-t-elle ajouté. Suivez notre direct.

Des personnalités de tous horizons lui rendent hommage. "La culture de haut vol, incisive et bienveillante, de Bernard Pivot était un trésor national", a réagi sur X , l'ancien ministre des Transports Clément Beaune, tandis que le maire de Marseille Benoît Payan, a salué celui qui "a fait entrer l'amour des mots dans le foyer de tous les Français". Un "amoureux des lettres", un homme "drôle", "infiniment bon"... De nombreuses personnalités saluent la mémoire de Bernard Pivot sur X. Parmi eux, l'animateur passionné d'histoire Stéphane Bern.

Philippe Labro salue "le plus grand prof de lettres qu'on ait jamais eu". "Non seulement je perds un ami, mais les Français perdent un ami et le plus grand prof de lettres qu'on ait jamais eu", a déclaré lundi sur franceinfo l'écrivain et journaliste Philippe Labro. "Bernard a fait pour nous écrivains, et pour la littérature d'une manière générale, un travail extraordinaire", a-t-il salué, assurant que "petit à petit, on va se rendre compte à quel point Bernard a joué un rôle majeur dans la défense du livre, dans la découverte de certains auteurs" .

Un amoureux des lettres et du ballon rond. Défenseur infaillible du français et de ses mots, Bernard Pivot, pourtant lyonnais d’origine, était aussi un grand supporter de l’AS Saint-Etienne. Le club de football lui a rendu hommage sur X, saluant "cet homme de lettres, né de l’autre côté de la frontière ligérienne, mais entraîné, comme bien d’autres, par la passion stéphanoise."