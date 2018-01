DIRECT. La chanteuse France Gall "a rejoint le paradis blanc"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FRANCE_GALL

: Je suis encore sous l'émotion du décès de France Gall. Nous avons le même âge. J'ai grandi avec ses très jolies chansons. C'était une femme très discrète et que la vie n'a pas épargnée avec le décès de son mari Michel Berger et ensuite de sa fille Pauline.

: Je n'arrive pas à réagir, toute ma jeunesse est flinguée par ces idoles de mes jeunes années. Elle a rejoint sans bruit Michel et Pauline. Paix à elle.

: La mort de France Gall continue de vous faire réagir dans les commentaires.







(DANIEL LEFEVRE / INA / AFP)

: Emmanuel Macron salue également la mémoire de la chanteuse. "Elle laisse des chansons connues de tous les Français", écrit notamment le chef de l'Etat.

: Avec malice et tendresse, la Fédération française de rugby rend hommage à France Gall.

: Le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, rend hommage à France Gall, sur Twitter.

: "Ce n'était pas seulement une chanteuse. Elle représentait physiquement et de façon vestimentaire une mode et une jeunesse qui était en train de s'émanciper"", commente sur franceinfo Jean-Bernard Hebey, ancien animateur radio de l'émission "Salut les copains" sur Europe 1.









(Jean Claude Mallinjod / Ina / AFP)

: Quelle tristesse de voir cette grande dame nous quitter... Fan de la première heure et admirative de cette femme que la vie n'a pas gâtée... France Gall s'est toujours battue avec courage, humilité et discrétion !!! Un exemple à suivre pour beaucoup !!! J'espère que cette grande artiste a rejoint un havre de paix en compagnie de son compagnon et de sa fille eux aussi parti trop tôt... Avec toute mon affection et mon respect.

: "Chante, danse Baby Pop. Comme si demain Baby Pop. Au petit matin Baby Pop. Tu devais mourir." Adieu France Gall.

: Nous avons souvent dansé sur ses chansons. Désolant, mais c'est hélas ainsi.

: Vous êtes toujours très nombreux à réagir dans les commentaires après la mort de France Gall.







(MICHAEL HOTLZ / PHOTO 12 / AFP)

: Elle estimait, également en 2015, que le retour de Starmania était "assez logique". "L'idée, c'est toujours de passer le relais", expliquait-elle dans "C à Vous", sur France 5.



(C A VOUS / YOUTUBE)

: En 2015, la chanteuse avait lancé la comédie musicale Résiste. "C'est presque la suite logique. Michel [Berger] n'étant plus là. Les chansons restent. Et moi, depuis tant d'années, je fais vivre la musique que Michel m'a laissée, de différentes manières", avait-elle expliqué à franceinfo.

: Bien triste nouvelle que la mort de France Gall, un mois après celle d'une autre icône des yéyés...

: Une nouvelle étoile dans notre ciel.

: Encore une grande dame qui part.

: Vous êtes nombreux dans les commentaires à faire part de votre émotion en apprenant la mort de France Gall.





(FRANCOIS GUILLOT / AFP)

: La chanteuse a marqué la chanson française aussi bien en solo qu'avec Michel Berger.



(INA CHANSONS / YOUTUBE)

: "Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le paradis blanc le 7 janvier, après avoir défié depuis deux ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer", écrit Geneviève Salama, la chargée de communication de France Gall.

: France Gall était hospitalisée pour une infection sévère, avait annoncé sa chargée de communication, fin décembre.

: France Gall est morte à l'âge de 70 ans, annonce sa chargée de communication.