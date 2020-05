Des personnages de danses folkloriques, masqués, encouragent au respect du confinement à Puno sur les rives du lac Titicaca au Pérou

Des personnages de danses folkloriques aymara ont visité les marchés de la ville de Puno pour encourager à éviter les attroupements et respecter les mesures de confinement

La région péruvienne de Puno, à la frontière avec la Bolivie, a eu recours à des personnages de danses folkloriques aymara, afin d'encourager la population à respecter les mesures de confinement pour parer à la pandémie de Covid-19.

Le 15 mai, ces personnages se sont promenés dans les rues de Puno habillés en "kusillos", ou bouffons, pour appuyer les appels des médecins et de la police, qui demandent le respect de la distanciation sociale et des gestes barrière.

Les "kusillos" portent un masque en laine pour dissimuler leur visage

Les "kusillos" incarnent des bouffons qui, dans la culture et la danse aymara, portent un masque en laine pour dissimuler leur visage. Ils sont très populaires dans la culture aymara, groupe ethnique indigène qui vit dispersé entre la Bolivie et le Pérou. Les "kusillos" racontent généralement des histoires associées au bien et au mal qui peuvent arriver dans la vie d'une personne, ou aux conséquences divines et démoniaques qui peuvent suivre.

Dans le cadre de cette initiative, les bouffons ont visité les marchés de cette ville de 130.000 habitants pour encourager à éviter les attroupements et respecter les mesures de confinement.

Avec 192 cas confirmés, Puno est l'une des régions les moins touchées au Pérou. La ville est située à 3827 mètres d'altitude, sur les rives du lac Titicaca, que le Pérou partage avec la Bolivie. Le Pérou compte plus de 84.490 cas de contamination au coronavirus pour 2.390 décès.