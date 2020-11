Déconfinement de la culture : cinémas et théâtres fermeront à 21h, avec une "tolérance" pour rentrer chez soi, annonce Roselyne Bachelot

Les librairies et disquaires rouvrent le 28 novembre, les musées, cinémas et théâtres le 15 décembre mais ils devront fermer à 21 h, avec une tolérance pour le temps de rentrer à la maison.

Les salles de spectacle vivant, les théâtres, les cinémas et les musées pourront bien rouvrir le 15 décembre si la situation sanitaire le permet, a déclaré jeudi la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

Roselyne Bachelot s'exprimait dans le cadre de la conférence de presse détaillant les modalités de l'assouplissement des contraintes imposées pour enrayer l'épidémie de Covid.

Les cinémas et théâtres devront fermer à 21h

Les musées, cinémas et théâtre pourront de nouveau accueillir le public à partir du 15 décembre si la situation sanitaire le permet. Le couvre-feu sera instauré pour ces établissements à 21h, "comme pour les commerces" mais "une tolérance sera permise pour que les spectateurs des séances finissant à 21 h puissent rentrer sereinement chez eux", a ajouté la ministre de la Culture. Les billets de cinéma ou de spectacle serviront de justificatif.

"Les projections et spectacles devront se terminer à 21h (...) mais il n'y aura pas de souplesse sur l'heure de fin du spectacle; opéra, théâtre ou cinéma", a-t-elle précisé.



La réouverture se fera avec les "règles de distanciation physique par groupe de six, le respect des gestes barrières, de port du masque pendant l'intégralité de la séance, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique".



Mais la ministre n'a toujours pas dit un mot au sujet des concerts de musiques actuelles. Ce secteur est l'un des plus durement frappés par la crise sanitaire, puisque les concerts debout sont toujours interdits et les grandes jauges, comme Bercy ou Zenith, toujours bannies.

Les cours des conservatoires vont rouvrir, sauf les classes de chant

Le protocole sanitaire dans les salles de spectacle et de cinéma seront les mêmes que lors de la période de couvre-feu qui a précédé le reconfinement. "Ces précautions sont absolument indispensables pour stabiliser la situation sanitaire", a estimé la ministre.

Quant aux conservatoires et écoles de musique, ils pourront aussi proposer des cours à partir du 15 décembre, "hormis dans des disciplines comme le chant, malheureusement trop risquées en termes de propagation du virus". Pourront ainsi reprendre les cours de formation musicale, d'instruments, de théâtre.

La ministre rappelle que les professionnels bénéficient de dérogations, pour les répétitions, les captations et les tournages qui "vont perdurer, bien entendu".

Librairies, disquaires, galeries ouvriront le 28 novembre

Comme les autres commerces jugés "non essentiels" et fermés pendant le confinement, les commerces culturels, librairies, disquaires, galeries d'art, salles de vente, pourront rouvrir à partir de samedi 28 novembre. Les bibliothèques et archives rouvriront également samedi.