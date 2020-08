Terre d'artistes : CharlElie Couture retrouve Nancy, sa ville natale

"Nancy, c'est la terre de mes racines. J'ai évolué et la ville a évolué. C'est une ville qui s'est désenclavée." Dans la capitale lorraine, beaucoup de gens connaissent son allure rock et ses lunettes noires. Retour aux sources pour Charlélie Couture. A Nancy (Meurthe-et-Moselle), sa ville, cela commence par un petit café sur la place Stanislas avec son frère, le chanteur et comédien Tom Novembre.

De retour après un exil de 14 ans aux États-Unis

"La place Stanislas est un lieu de convergence. C'est un endroit que tout le monde connaît, reconnaît", explique l'artiste, qui est resté à Nancy jusqu'à l'age de 17 ans. Chez Adam, Charlélie a toujours son gâteau préféré : le Saint-Epvre, un délice à la meringue. Ce gâteau fait partie du patrimoine de la ville. Il y a un an et demi, le musicien est enfin rentré de New York, après quatorze ans passés aux États-Unis. Il a passé le confinement dans une maison familiale à 40 minutes de la capitale lorraine. Ce lieu en pleine nature lui a inspiré le thème de sa prochaine exposition de peinture.

