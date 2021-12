Culture : les Coquettes remontent sur scène avec "Merci Francis", leur nouveau spectacle

Elles s’appellent Marie Facundo, Juliette Faucon et Lola Cès. À elles trois, elles forment Les Coquettes, une bande d’artistes multi-casquettes qui fait chavirer le public grâce à des textes emplis d’humour qui questionnent la place de la femme dans la société, portés par des chorégraphies minimalistes, des sketches, et des costumes colorés.

Un spectacle engagé

Mais ne vous fiez pas à l’innocence guillerette de ces trois performeuses : leur spectacle est avant tout le vecteur d’une parole moderne, qui n’hésite pas à être piquante. "On porte un regard sur les hommes, sur les femmes, avec humour et une bienveillance gentille", explique Marie Facundo qui a rencontré ses deux comparses à la fin des années 2000. Il est possible de voir "Merci Francis" au théâtre de l’Alhambra jusqu’au 2 janvier, puis en tournée.