Culture : "L'arrogance des supers riches me révolte", confie Philippe Geluck, dessinateur

Pour son livre intitulé "Tout est vrai" aux éditions Casterman, Philippe Geluck est l'invité du 11/13 info, mercredi 16 octobre.

Dans son livre intitulé "Tout est vrai", Philippe Geluck nous raconte sa vie entière par petits morceaux choisis. Tout est illustré de dessins en lien avec l'actualité qu'il a réalisés au cours de ces années. "L'arrogance des supers riches me révolte depuis mon enfance. Mon père était militant communiste donc essayer de se battre contre les injustices sociales. Il pensait aller vers un monde meilleur et plus apaisé et l’on se rend compte que 50 ans après, ce n’est pas vraiment le cas", relate Philippe Geluck, dessinateur.

"Une indécence"

"Cette indécence des moyens disproportionnés entre des gens qui gagnent un à deux millions de fois le SMIC là où d’autres triment pour un salaire de misère, ce n’est pas tout à fait normal", juge-t-il.

