Paris 2024 : Céline Dion, arrivée à Paris et pressentie pour chanter à la cérémonie d'ouverture

Trois jours avant le lancement des Jeux olympiques de Paris 2024, le programme de la cérémonie d'ouverture n'a toujours pas été révélé et reste un secret bien gardé. L'arrivée de Céline Dion à Paris, confirmée auprés de Franceinfo, mardi 27 juillet, laisse à penser que la chanteuse, dont le nom est évoqué depuis plusieurs semaines, pourrait être de la partie. Il s'agirait alors de sa seconde performance olympique. En 1996, Céline Dion avait en effet interprété son tube The Power Of The Dream, écrit et produit spécialement pour la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Atlanta.

Touchée depuis plusieurs années par le syndrome de la personne raide, la chanteuse ne s'est pas produite sur scène depuis quatre ans et a été contrainte d'annuler une tournée mondiale. Sa participation au spectacle olympique constituerait ainsi son grand retour.

D'autres noms ont été avancés pour la cérémonie d'ouverture. La chanteuse Aya Nakamura, dont la participation avait été évoquée par Emmanuel Macron en avril dernier, est l'artiste dont la présence semble la plus probable. Parmi les stars étrangères pressenties, Lady Gaga a également été aperçue dans les rues de Paris lundi 22 juillet.