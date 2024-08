Paralympiques 2024 : ce que l'on sait de la cérémonie d'ouverture "inclusive" et "spectaculaire" orchestrée par Thomas Jolly et le chorégraphe Alexander Ekman

La place de la Concorde, les Champs-Élysées et 4 400 paraathlètes. La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques se tient mercredi 28 août à 20 heures, dans un écrin somptueux, au pied de la mythique avenue parisienne, avec pour objectifs d'être "inclusive" et "spectaculaire", selon ses organisateurs.

La place de la Concorde comme théâtre

Devant 65 000 spectateurs installés sur des gradins place de la Concorde, au cœur de Paris, cette cérémonie de trois heures imaginée par Thomas Jolly, directeur artistique des Jeux de Paris, lancera les premiers Jeux paralympiques d'été organisés en France.

Comme celle du 26 juillet, la fête se tient hors d'un stade, en pleine ville. Quatre scènes seront installées sur la place de la Concorde. L'équipe promet "des performances jamais vues auparavant". Ce sera un condensé "d'histoire, avec ses paradoxes", sur une place où "on a coupé la tête de nos rois", notamment celle de Louis XVI, mais aussi l'arrivée de "la plus belle (avenue) du monde, sur laquelle on fête nos Bleus en 1998, où on se réunit pour faire la fête le jour de l'An", a-t-il expliqué.

Thomas Jolly et Alexander Ekman aux manettes

Thomas Jolly, ancien directeur du centre dramatique national d'Angers, a déjà su imposer son sens de la démesure et de la narration dans les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques. Celui qui a connu le succès populaire avec sa reprise de Starmania, notamment, orchestre aussi les cérémonies des Jeux paralympiques.

Pour l'occasion, il a confié à Alexander Ekman le rôle de chorégraphe principal de cette cérémonie. Le danseur suédois, qui compte plus de cinquante créations et des collaborations avec le ballet de l'Opéra de Paris et le Boston Ballet, est connu pour ses scénographies grandioses, comme lorsqu'il inonde les scènes avec 6 000 litres d'eau pour sa version du Lac des cygnes ou sa pluie de balles vertes tombant du ciel de l'Opéra Garnier, à Paris (Play).

Lors d'une rencontre avec l'AFP en juillet, Alexander Ekman a confirmé que cette cérémonie serait un événement "festif ET politique", selon le souhait de Thomas Jolly. La danse est au service d'un message fort autour de l'inclusion, selon lui.

Pour la première fois, le chorégraphe a collaboré avec des danseurs en situation de handicap. "Ils sont extraordinaires. Ils sont plus capables que beaucoup de personnes valides, tant sur le plan mental que physique", assure-t-il.

Nantenin Keita et Alexis Hanquinquant, porte-drapeaux tricolores

Les 4 400 parasportifs de 182 délégations défileront depuis l'Arc de Triomphe. Parmi eux, 240 athlètes français sont attendus pour cette parade populaire, emmenés par la sprinteuse sprinteuse Nantenin Keïta et le triathlète Alexis Hanquinquant, les deux porte-drapeaux tricolores.

Aucun grand nom d'artiste invité n'a filtré à ce stade, mais l'équipe a annoncé qu'il s'agirait d'une "traversée de notre répertoire musical". La musique est à nouveau signée Victor Le Masne, compositeur de l'hymne des JO. Les costumes sont là encore réalisés sous la supervision de Daphné Bürki.

La vasque olympique sera rallumée et décollera dans le ciel parisien comme chaque soir pendant les deux semaines de compétitions olympiques. La cérémonie de clôture se tiendra le dimanche 8 septembre au Stade de France.

Accessibilité et sécurité

Audiodescription, navettes spécialisées... Aucun détail spécifique n'a filtré sur les dispositifs d'accessibilité prévus pour la cérémonie d'inauguration. Des places spécifiques sont néanmoins prévues par la billetterie pour les personnes en situation de handicap, spécifiquement en fauteuil roulant, et leurs accompagnateurs, pour un prix allant de 150 à 700 euros sur internet.

Quelque 15 000 membres des forces de l'ordre seront engagées pour la cérémonie d'ouverture, avec en tout "35 000 spectateurs en tribune place de la Concorde – dont près de 5 000 athlètes et 170 délégations olympiques – et 15 000 places ouvertes au public en bas des Champs-Élysées", selon Gérald Darmanin.

Le ministre de l'Intérieur a évoqué des périmètres de sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme autour de la place de la Concorde et du jardin des Tuileries, dont le détail sera annoncé ultérieurement.