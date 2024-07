JO 2024 : retour sur la carrière de Thomas Jolly, le metteur en scène des cérémonies des Jeux en trois œuvres mémorables

Il l'attendait depuis bientôt deux ans. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, qui se tiendra vendredi 26 juillet, achève de longs mois de préparation pour le metteur en scène Thomas Jolly. Désigné directeur artistique des cérémonies des Jeux 2024, l'artiste de 42 ans jouit d'une carrière déjà bien remplie.

Connu pour son sens de la dramaturgie, la démesure de ses mises en scène et sa défense d'une "théâtralité exacerbée", le créatif, que beaucoup qualifient de "surdoué", espère faire de la Ville Lumière et de ses monuments autour de la Seine son terrain de jeu, pour offrir au public, vendredi, le "plus grand spectacle du monde".

Avant de devenir l'homme derrière les cérémonies des Jeux olympiques, Franceinfo revient sur trois œuvres incontournables qui ont participé à bâtir la réputation de Thomas Jolly.

1 Une passion pour Shakespeare, jusqu'à monter un spectacle de 24 heures

Thomas Jolly a créé sa compagnie La Piccola Familia, composée de six acteurs, après ses études à la fac de théâtre et à l'école d'acteurs du Théâtre national de Bretagne. Son premier coup d'éclat vient de sa mise en scène en 2014 de l'intégralité de la trilogie Henri VI de William Shakespeare. Cette création, exceptionnelle par sa durée de 18 heures sur scène, rassemble les trois pièces du dramaturge. Elle en est récompensée d'un Molière en 2015.

Thomas Jolly récidive l'année suivante, en 2016, profitant du succès de la saga Henry VI pour se lancer dans le dernier volet, Richard III. Il tient cette fois le rôle-titre et confirme au passage ses talents de metteur en scène visuel, jouant avec des faisceaux lumineux et rayons laser qui sculptent l'espace, d'effets sonores ultra-efficaces, le tout dans une esthétique rock et gothique façon Game of Thrones.

En 2022, le metteur en scène a fait sensation en montant l'ensemble des quatre pièces, pour livrer une représentation inédite de 24 heures au Centre dramatique national d'Angers.

2 "Starmania" et son extraordinaire travail de lumières

Récompensée par deux Molières, la nouvelle interprétation proposée en 2022 par Thomas Jolly de Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamodon, est venue entériner son talent. La réadaptation avait ravi les fans de la première heure et ébloui l'entièreté du public.

Le travail réalisé, en particulier sur les lumières du spectacle, n'y est pas étranger. Un succès notamment signé par l'éclairagiste Thomas Dechandon, également aux manettes de l'éclairage pour le spectacle prévu lors de la cérémonie d'ouverture de vendredi.

3 L'opéra "Roméo et Juliette" testé pendant le confinement

Porté par une direction d'orchestre de Carlo Rizzi subtile, le chef-d'œuvre de Charles Gounod a été acclamé du public à l'Opéra Bastille en juin 2023. La recette : une mise en scène sombre et lumineuse de Thomas Jolly, et un couple exceptionnel de Roméo et Juliette incarné par Benjamin Bernheim et Elsa Dreisig.

Avant d'être jouée à l'Opéra Bastille, c'était le confinement qui avait inspiré Thomas Jolly pour revisiter les amants de Vérone. "En mars 2020, le confinement survenait. Je venais de prendre mes fonctions à la direction du Quai centre dramatique national d'Angers. J'étais donc le directeur d'un théâtre fermé", confiait-il à l'époque.

Il convainc ainsi son compagnon de jouer Juliette et improvise un spectacle tous les soirs, sur le balcon de leur appartement à Angers. "À 21 heures, mes voisins et voisines sont à leurs fenêtres, je fais retentir la musique de Gounod dans ma rue silencieuse, 'j'entre' sur mon balcon, j'entame le monologue de Roméo de l'acte II, scène 2. Puis, à l'étage, la lumière point, la fenêtre s'ouvre et Juliette apparaît… Nous déroulons la scène entière", se souvient-il.

Quelques semaines plus tard, le directeur de l'Opéra Bastille, Alexandre Neef, le contacte pour lui proposer la mise en scène à Bastille de Roméo et Juliette. Plus d'un an après, avec les cérémonies des Jeux à sa charge, l'un des metteurs en scène les plus en vue de sa génération affronte un nouveau défi.