Clôture des Jeux olympiques : les costumes du créateur Kévin Germanier conçus avec des perles et sequins abîmés et des bandes de cassettes VHS

Le spectacle, qui s'est déroulé au Stade de France en Seine-Saint-Denis, a mis en scène plus de 120 artistes, acrobates et danseurs, accompagnés d'une bande-son originale et vêtus d'incroyables costumes réalisés par le jeune créateur Kévin Germanier.

Kévin Germanier a signé les tenues spectaculaires du show de clôture artistique et musical des Jeux olympiques de Paris 2024, qui s'est tenu dimanche 11 août. Sous la direction artistique de Thomas Jolly et le regard stylistique de Daphné Bürki, responsable des costumes, la ville lumière a offert un final grandiose.

"C’est un événement unique, le spectacle de la décennie, qui sera visionné par des milliards de personnes à travers le monde. Je remercie infiniment Thomas Jolly et Daphné Bürki de m’avoir donné la chance de faire partie de cette aventure et d’avoir confié cette tâche à un jeune designer. C’est grâce à ces moments que l’on peut repousser les limites et montrer que la mode peut être innovante, soucieuse de l’environnement, inventive et resplendissante", a confié Kévin Germanier.

Ce créateur suisse, basé à Paris et fondateur de sa marque éponyme, a créé les costumes de ce spectacle intitulé "Records". Choisi pour ses valeurs, il a assuré la conception de l'intégralité des tenues présentées sur scène, soit 120 au total, marquant de son empreinte singulière de l’upcycling ce moment historique.

Reconnu pour son utilisation innovante de matériaux recyclés depuis le lancement de sa marque en 2018, Kévin Germanier a conçu cette série de costumes en partenariat avec Nona Source, l'initiative durable du groupe LVMH. Utilisant des matériaux signatures de ces créations, tels que des sequins mais aussi des perles déjà utilisés et abimés, le créateur a également su intégrer des matériaux moins conventionnels avec près de 200 bandes de cassettes VHS, des éléments sourcés par sa mère en Suisse.

Ces éléments ont été mis en valeur lors de l'interprétation de l’hymne d’Apollon par Alain Roche jouant sur un piano suspendu. Les costumes, inspirés du sport et de l’anatomie humaine – notamment des muscles – ont été revisités dans un style mêlant science-fiction et univers de jeux vidéo, des influences chères au créateur. Le personnage central de la cérémonie, le "Golden Voyager", s'inspire du disque d'or de Voyager, envoyé dans l'espace en 1977 sous le nom "The Sounds of Earth", une sorte de message interstellaire destiné à d’éventuels extraterrestres.