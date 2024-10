"C'est un peu un gâteau de la débrouille, donc le but, c'est que ça soit vraiment le moins compliqué possible." Hungryconsti dévoile la recette du gâteau au manioc de sa mère.

Constance Lasserre, alias @Hungryconsti, explique : "C'est un truc que j'ai découvert quand je lui ai demandé en fait, d'avoir des recettes de Madagascar mais maman nous a jamais cuisiné du manioc. Pas vraiment."

Sa mère ajoute : "Il s'agit d'un gâteau que je mangeais beaucoup quand j'étais petite à Madagascar. Nous étions assez nombreux, donc c'était facile pour les parents parfois de nous servir un bon goûter, relativement bon marché et simple à faire, surtout."

Ce gâteau traditionnel malgache, appelé "mofo mangahazo", était une option économique et rapide pour nourrir une famille nombreuse. Fait à base de manioc râpé, sans farine, il était accessible même quand les ingrédients manquaient.

Les origines du mofo mangahazo

Pour réussir ce gâteau, le choix du manioc est crucial. Sa mère mentionne : "Comment on reconnaît un bon manioc? Quand c'est bien rouge, c'est bien coloré et c'est encore mieux. Mais là, il est quand même frais parce qu'il est ferme. Et surtout, surtout, regardez, la peau se détache facilement."

Un manioc frais, ferme, d'une belle couleur rouge vif et dont la peau s'enlève aisément est idéal. On peut le trouver dans les épiceries exotiques ou africaines.

La préparation est d'une simplicité désarmante. Sa mère explique : "On va râper le manioc pour commencer. Et s'il y a des morceaux, ce n'est pas bien grave puisqu'ils vont quand même cuire. Au final, c'est ce qui prend le plus de temps, en fait."

Après avoir râpé 500g de manioc, on ajoute 150g de sucre - "Moi, j'aime, oui", précise la maman. Puis 2 oeufs, 100g d'huile et 100g d'eau. On mélange bien et on verse dans un moule avant d'enfourner 45 minutes à 150°C.

Une fois doré, on laisse refroidir et on peut déguster ce délicieux gâteau moelleux et légèrement gluant, parfait pour un goûter réconfortant avec un thé chaud.