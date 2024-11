: Vidéo La recette des coquillettes aux courges de Whoogy's Temps de lecture : 2min - vidéo : 6min VIDEO. La recette des coquillettes aux courges de Whoogy's Brut a lancé un défi au cuisinier et créateur de contenu Whoogy's : préparer une recette avec uniquement des produits faciles à trouver et à moins de 100 m de chez lui. Alors si vous aimez les pâtes et la courge, voici quelque chose pour vous. (Brut.) Article rédigé par Brut. France Télévisions

Whoogy's, cuisinier et créateur de contenu, relève le défi lancé par Mina Soundiram, journaliste pour Brut. "Je vais lui demander de me faire une recette cool avec uniquement des produits ultra faciles à trouver à moins de 100 m en bas de chez lui", explique Mina. Whoogy's accepte le challenge et propose de préparer "une pasta avec une crème de courge". "C'est super simple, il y a besoin de très peu d'ingrédients", dit-il, ajoutant qu'on peut tout trouver au supermarché du coin. Les étapes de la recette pas-à-pas Après avoir choisi une courge butternut, Whoogy's détaille les étapes de la préparation. "La peau de la courge va lui permettre d'enfermer la chaleur à l'intérieur et de cuire toute la chair en mode vapeur", explique-t-il en montrant comment la découper. Il assaisonne ensuite avec de l'ail, des herbes, de l'huile d'olive, du poivre noir et son incontournable piment d'Espelette. "C'est un peu ma marque de fabrique", mentionne-t-il. Pour la cuisson, Whoogy's recommande 45 minutes à 180°C, mais précise qu'on peut ajuster selon la taille de la courge. Une fois cuite, il écrase l'ail pour l'incorporer à la crème fraîche, ajoute du zeste et du jus de citron, ainsi que du parmesan râpé. "Le secret pour des pâtes réussies, c'est de ne jamais respecter les temps de cuisson indiqués sur le paquet", conseille-t-il. Un plat savoureux et polyvalent Après avoir mélangé la crème de courge aux pâtes, Whoogy's dresse l'assiette sous l'oeil attentif de Mina. Celle-ci se montre conquise par le plat : "C'est marrant le zeste de citron. Tu le goûtes aussi. La butternut, une fois que tu as fait une soupe, une fois que tu l'as fait rôtir, farcie avec du fromage dedans, bah tu sais plus quoi faire." Whoogy's souligne la polyvalence de cette recette : "L'avantage, c'est que ça peut durer longtemps. Et avec ça, tu peux faire un plat sympa pour un dîner avec des potes où tu te dis, je fais un petit risotto de coquillettes, tout le monde se dit que c'est visuel, que ça change."