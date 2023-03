Pâtisserie : la tendance des "wagashi", de petits gâteaux japonais

Le 19/20 du samedi 11 mars vous emmène dans une pâtisserie japonaise située en Alsace, où les wagashi sont de plus en plus populaires.

Présentés comme des bijoux précieux, les wagashi, des gâteaux japonais, vous attrapent par les yeux et réveillent vos palais occidentaux. "Ce qui est plaisant surtout c’est que c’est peu sucré, ça fait penser un peu à la texture d’un pancake, sans en être un", dit un adepte. Tout est confectionné dans un laboratoire entre les mains de Charlotte Caspar, addict aux mangas et à ces confiseries japonaises depuis ses 18 ans.



Un art culinaire

"Quand on est en France, on part sur tout ce qui est beurre, crème, farine de blé, œufs. Alors qu’au Japon, on est beaucoup plus sur de la farine de riz", détaille la pâtissière. Après avoir passé dix ans dans le pays du soleil levant, la trentenaire a tout appris des techniques et des savoir-faire ancestraux dans la meilleure école de Tokyo (Japon). Côté boutique, Sylvie Taroux, son associée, raconte cet art culinaire aussi bien aux novices qu’aux initiés.