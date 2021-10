Gastronomie : le meilleur restaurant du monde est danois

Ce sont des cris de joie qui résonnent dans le Noma, restaurant gastronomique situé à Copenhague, au Danemark. L'établissement vient d'être nommé meilleur restaurant du monde, pour la cinquième fois de son histoire. Une réussite pour le chef René Redzepi, qui remet au goût du jour des plats typiques du Danemark. "On a eu six mois pour se reposer et que nos esprits retrouvent leur curiosité", expliquait le chef du restaurant Noma, en mai 2021. Son dauphin dans le classement, révélé mercredi 6 octobre, est également danois. Il s'agit du Geranium.

La France hors du top 20

Malgré un duo danois, cela ne signifie pas que la gastronomie danoise est la meilleure du monde, comme le rappelle Emmanuel Rubin, critique gastronomique pour Le Figaro. "C'est un vote qui sanctifie un chef, un lieu, mais en aucun cas la vitalité, la qualité, d'une gastronomie. Parce que là, on verrait que la gastronomie française est bien plus forte", explique-t-il. Pourtant, les restaurants français semblent à la peine dans le classement. Le mieux classé d'entre eux, l'Arpège d'Alain Passard, est 23e, juste devant le Septime de Bertrand Grébaut, 24e.