Cuisine : le pruneau, la petite douceur d'Agen

B. Six, T. Breton, M-P. Cassignard, F. Fort

La série du samedi "Les Petits Plats dans l’Écran" met en avant un produit et une recette. Direction le Lot-et-Garonne, pour déguster le pruneau d'Agen.

Avec sa robe marron foncée et sa peau plissée, le pruneau d’Agen (Lot-et-Garonne) est l’allié de notre santé toute l’année. Cultivé majoritairement dans le Sud-Ouest, riche en fer et en vitamines, et naturellement sucré, il a fait sa renommée bien au-delà des frontières françaises. Dans le Lot-et-Garonne, les vergers de Valentin Belbes fournissent 80 % des pruneaux d’Agen produits en France.

Une variété de prune mise au point par les moines

La variété de fruit, la prune d’Ente, a été mise au point spécialement par les moines, en croisant des pruniers importés de Syrie au XIIIe siècle et une variété locale. "On a des arbres qui supportent très bien nos climats", précise Valentin Belbes. En 24 heures, la prune est triée, lavée et mise à sécher dans des fours pour conserver ses propriétés.



Ce concentré de douceur séduit Michel Dussau, chef réputé à Agen. Avec la dernière récolte de l’année, il a concocté une recette simple : un bonbon au pruneau fourré à la crème d’Armagnac.