Cuisine : la polenta, la pâte venue d'Italie

Samedi 16 mars, la rubrique "Les petits plats dans l'écran" met à l'honneur la polenta. Considérée par le passé comme le pain des pauvres, elle est érigée en nouvelle icône de la gastronomie italienne.

Depuis les vallées des Abruzzes (Italie), dans les ruelles d'un village perché, une ode à la polenta retentit tous les dimanches. Cette purée de maïs figure parmi les plats les plus anciens du monde. Avec la polenta, le plus dur, ce n'est pas la recette, faite d'eau et de farine de maïs, mais les étapes qu'il faut respecter. Lorsque la purée devient plus solide, le fouet ne suffit plus, elle doit être mélangée au bâton de bois. Dernière étape, la cuisson à feu vif pour toaster la polenta afin qu'elle prenne l'allure d'un grand pain.



Entre tradition et modernité

La famille Ciccolella, qui respecte la recette et les traditions d'antan, assaisonne sa polenta avec du pecorino et de la poitrine de porc hachée, ainsi que du fromage. Autrefois plat du pauvre, servi sans accompagnement, la polenta s'invite aujourd'hui sur les plus belles tables, avec des recettes toujours plus inventives. Du nord au sud de l'Italie, on la mange de mille manières, à la tomate, en bouillon, comme un couscous ou grillée.