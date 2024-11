1 ingrédient de saison, 3 recettes super simples. Aujourd'hui, c'est le panais qui est à l'honneur et rassurez-vous, pas besoin d'être un grand chef pour le sublimer. En cuisine avec Alice Moireau.

Aujourd'hui, c'est le panais qui est à l'honneur et rassurez-vous, pas besoin d'être un grand chef pour le sublimer. En cuisine avec Alice Moireau.

Alice Moireau, passionnée de cuisine, explique : "c'est vraiment un légume d'hiver, de la même famille que la carotte, donc ça pousse à peu près à la même saison." Elle ajoute que le panais a "un goût un peu de noisette, presque aussi anisé" et qu'il est "hyper cool pour l'hiver" car "c'est pas forcément un légume auquel on pense, et pourtant c'est un légume incroyable".

Selon elle, le panais était "vraiment le légume dont personne ne voulait pendant le Covid" alors qu'il est "délicieux". Le panais est un légume d'hiver méconnu aux saveurs uniques.

Panais rôtis aux épices et gremolata d'herbes fraîches

Pour sa première recette, Alice Moireau prépare des panais rôtis aux épices accompagnés d'une gremolata, une sauce italienne à base d'herbes fraîches. Elle commence par mélanger le panais avec de l'huile, du paprika fumé, son "meilleur atout dans cette cuisine", et un peu de curcuma. "Il faut traiter le panais comme de la viande", dit-elle, en le laissant mariner pour que les épices infusent.

Ensuite, elle confectionne la gremolata avec du persil, de la ciboulette et du cerfeuil frais, en précisant qu'on peut aussi utiliser de la menthe. Cette sauce est normalement servie avec des viandes rôties ou grillées.

Croquettes de panais et gruyère, une recette pour retomber en enfance

La deuxième recette d'Alice Moireau consiste en des croquettes de panais et gruyère. "C'est un mélange de gruyère, panais râpé, avec ciboulette, oignons, sel, poivre et c'est tout", explique-t-elle. Elle insiste sur le fait que le panais doit rester la star, en réduisant la quantité de fromage.

Cette recette lui rappelle les galettes de pommes de terre de son enfance, mais avec le panais, "c'était même encore meilleur". Les croquettes sont ensuite frites pendant environ 5 minutes de chaque côté.

Soupe de panais et pommes de terre, un réconfort hivernal

Pour sa dernière recette, Alice Moireau propose une soupe de panais et de pommes de terre, qu'elle qualifie de "réconfortante" et "hyper veloutée". Elle la prépare simplement avec des panais, des pommes de terre, de l'eau, du sel et du poivre. "Il faut la jouer nature, il faut la jouer très simple, c'est ça qui est délicieux", dit-elle. La soupe est ensuite servie avec des allumettes de salami piquant pour apporter un contraste de saveurs.

Alice Moireau souligne "le crémeux de la pomme de terre" combiné au "goût fenouil un peu anisé noisette, du panais" qui rend cette soupe "vraiment délicieuse".