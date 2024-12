Var : le nougat noir d'Ollioules, un trésor qui se transmet de génération en génération

Alors que la France ne produit quasiment plus d'amandes, la petite ville d'Ollioules, dans le Var, a préservé sa spécialité : le nougat noir. Un produit local dont raffolent encore les gourmands.

Au pied des ruines d'un château féodal, la petite ville d'Ollioules, dans le Var, tire son nom de l'olivier, son emblème. Mais les habitants sont aussi très attachés à une autre spécialité : le nougat. Cette spécialité sucrée est désormais obtenue avec des amandes espagnoles, car la France n'en produit quasiment plus.

Une pâtisserie à base de nougat noir

Pour confectionner la spécialité d'Ollioules, le nougat noir, les amandes vont brunir 45 minutes dans un torréfacteur. "C'est ce qui permet de donner de la couleur et du goût", explique Laurent Jovet, responsable de la fabrication de la Confiserie Jonquier. Le sucre et le miel sont ensuite portés à ébullition durant une trentaine de minutes, et versés dans un malaxeur. Les amandes les rejoignent, et la magie du nougat opère. Dans cette confiserie, la recette du nougat se transmet depuis six générations. Il inspire une pâtisserie d'Ollioules, la Nougat Trop', une tarte tropézienne au nougat noir.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.