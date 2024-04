Tendances : la cuisine coréenne séduit les Français

Cap sur la Corée grâce aux saveurs et aux parfums de sa cuisine. La gastronomie coréenne est de surcroit réputée très saine, car elle s’appuie sur la fermentation.

Colorée, épicée et acidulée, la cuisine coréenne déferle dans l’Hexagone. Après le cinéma et la musique, les Français se passionnent pour cette gastronomie asiatique, aux recettes très variées. À Paris, les clients défilent, à l’heure du déjeuner, dans une chaîne de poulet frit coréen. L’enseigne, qui possède près de 400 établissements dans le monde, vise 25 ouvertures en France dans les cinq ans. L’engouement est tel que des supermarchés ont vu le jour.

L’art de la fermentation

Pour s’initier, il est possible de pousser la porte d’un atelier, et découvrir avec un expert la fermentation, la base de la cuisine coréenne. Au menu du jour, des ravioles de kimchi. La première étape est le saumurage méticuleux du chou. "Le kimchi, on peut le garder (…) jusqu’à deux mois, il n’y a aucun problème", assure Jean Lee, le fondateur de l’épicerie fine coréenne Misikga. Pour la garniture, un mélange de légumes sert à farcir le chou fermenté. Le tout est ensuite placé dans une jarre durant trois jours. À travers le septième art, les séries télé et la restauration, la culture coréenne continue de s’exporter.

