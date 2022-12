Noël et fêtes de fin d’année : à la découverte de Bath, la ville aux deux brioches

Le 13 heures vous fait découvrir la brioche de Bath, en Angleterre, mardi 6 décembre. Aussi appelée la ville aux deux brioches, la ville anglaise perpétue la tradition.

La ville de Bath, dans l’ouest de l’Angleterre, offre une ambiance paisible, pourtant une bataille de tradition perdure pour revendiquer la recette originelle des brioches. La plus ancienne est la "Bath bun" ou brioche de Bath. Cette dernière est petite avec un cœur sucré et la présence de raisins, d’autres pensent qu’elle est plus grosse et aérée. "On vend plus de Bath Bun que n’importe quoi d’autre. On en vend des centaines chaque semaine", déclare Laurence Swan, propriétaire du salon de thé "The Bath Bun". La recette de cette brioche a été créée par un docteur qui en prescrivait à ses patients.

Plusieurs recettes de brioche

Inspirée de la brioche de Bath, une autre version nature existe. Cela permet de la manger sucrée ou salée. "On peut vraiment faire beaucoup de choses avec. La première fois que j’ai goûté, j’ai voulu faire un bun canelle et bacon. C’était un peu lourd mais très bon", sourit Jonny Oladunni, chef au salon de thé "Sally Lunn". Les clients sont conquis par les brioches proposées par le salon de thé. Les guides touristiques font part aux visiteurs de cette guerre des brioches.