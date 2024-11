Le nougat de Montélimar obtient une indication géographique protégée dans l'Union européenne

Le nougat de Montélimar, confiserie emblématique de cette ville de la Drôme, bénéficie depuis mardi 26 novembre d'une indication géographique protégée (IGP). "C'est une grande fierté. On est une petite filière : on représente 200 emplois directs. Il y a 13 fabricants engagés dans la démarche", s'est félicitée Marie-Claude Stoffel, coprésidente du syndicat des fabricants de nougat de Montélimar.

Ce type de nougat est exclusivement fabriqué dans cette ville et ses alentours "selon un savoir-faire spécifique, développé depuis plusieurs siècles, et avec des ingrédients conformes aux recettes anciennes", explique la Commission européenne dans un communiqué. Qu'il soit dur et "cassant" ou tendre et "moelleux", il va rejoindre la liste de plus de 3 500 produits déjà protégés dans l'UE, a-t-elle ajouté.

"Pâte de base blanche à crème, aérée grâce à du blanc d'œuf et constituée par des matières sucrantes, notamment du miel, d'une garniture constituée d'amandes complétées éventuellement par des pistaches", le nougat est indissociable de la ville de Montélimar pour une grande majorité de Français, selon le syndicat. Pour répondre à l'IGP, le produit devra répondre à certains critères, en particulier 30% de garnitures (amandes douces grillées seules ou avec 2% de pistaches), et une quantité de miel précise.