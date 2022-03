Guide Michelin : "Cela fait partie de nos rêves, c'est quelque chose qui nous conduit", se réjouit le chef auréolé de trois étoiles Arnaud Donckele

"Cela fait partie de nos rêves", s'est réjoui mardi 22 mars sur franceinfo Arnaud Donckele, auréolé de trois étoiles, la plus haute récompense gastronomique du guide Michelin, pour son restaurant parisien à la Samaritaine. "Trois étoiles d'un seul coup c'est une émotion forte, ça a été une heureuse surprise."

Celui qui considère que la cuisine "s'élabore comme des parfums", explique que "comme un rêve, à aucun moment, on ne songe à pouvoir l'accrocher et c'est quelque chose qui nous conduit." Grâce à cette récompense, il ajoute qu'il a conscience de "construire des moments rares."

Déjà auréolé de trois étoiles à Saint-Tropez, Arnaud Donckele assure qu'il est "une personne naturellement anxieuse de décevoir" et "c'est certainement ce qui nous fait nous remettre en question chaque jour et nous permettre d'avoir une certaine régularité." Et il l'assure : "On fêtera ça ce mercredi, en rouvrant notre restaurant avec nos clients."