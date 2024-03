Guide Michelin : à 35 ans, Fabien Ferré devient le plus jeune chef triple étoilé français de l'histoire

La revanche du second ? Fabien Ferré, désormais seul aux manettes de la Table du Castellet, dans le Var, est entré lundi 18 mars dans l'histoire du guide Michelin pour avoir décroché à 35 ans trois étoiles d'un coup, une prouesse rarissime (la troisième fois seulement en trente ans) et le plus jeune chef à ce niveau. Le dernier à être arrivé à l'or sans passer par l'argent et le bronze était Arnaud Donckele, à Paris, en 2022, pour le restaurant de l'hôtel Cheval Blanc Paris, un joyau du groupe LVMH.

La Table du Castellet est, elle aussi, adossée à un très luxueux hôtel, un cinq étoiles entre Toulon et Marseille, qui était jusqu'en 2022 le royaume provençal du chef Christophe Bacquié, trois étoiles en 2018. Actuellement fermé, le restaurant doit rouvrir le 5 avril. "J'ai décidé de reprendre la suite pour continuer à écrire l'histoire tout en exprimant mon identité en tant que chef et mener, à mon tour, mon équipe vers l'excellence. C'est un énorme challenge au quotidien et je suis heureux de pouvoir vivre ce moment avec mes proches collaborateurs !", a déclaré Fabien Ferré à l'AFP.

Huit nouveaux restaurants deux étoiles

Le restaurant Le Gabriel de Jérôme Banctel, à Paris, jusqu'alors deux étoiles, a lui aussi obtenu un troisième macaron. Ces deux nouveaux trois étoiles, contre un l'année dernière, portent à 30 le nombre d'adresses triplement étoilées en France, après la rétrogradation il y a deux semaines du restaurant de la famille Meilleur, la Bouitte, en Savoie.

Le millésime 2024 compte également huit nouveaux restaurants deux étoiles. Parmi eux, Les Ambassadeurs de Christophe Cussac, à l'hôtel Métropole à Monaco, et le mythique Jules Verne, au deuxième étage de la tour Eiffel, dirigé par le chef Frédéric Anton.

Un nombre record de 52 nouveaux restaurants a obtenu un premier macaron, avec une nette concentration à Paris, dans le Sud-Est, le Sud-Ouest et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, le guide Michelin a récompensé 62 tables en France lors de sa cérémonie à Tours.