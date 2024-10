Gastronomie : ruée vers l'or noir au marché aux truffes de Noyers-sur-Serein

Ce dimanche 27 octobre marquait le coup d'envoi des bonnes affaires pour les amateurs de truffes, sur le célèbre marché de Noyers-sur-Serein, dans l'Yonne. L’évènement a fêté cette année ses 20 ans.

Le marché aux truffes de Noyers-sur-Serein (Yonne) a ouvert ses portes, dimanche 27 octobre. Pour dénicher les plus belles pépites, il fallait être parmi les premiers et avoir de la monnaie en poche. Pour le cru 2024, les prix varient entre 50 et 60 euros les 100 grammes. Un bon parfum et un veinage brun foncé sont signe de maturité. Si la qualité est au rendez-vous, les trufficulteurs s’attendaient à des quantités plus importantes.

Une mauvaise saison ?

"Il y a eu pas mal d’eau, donc pas mal de moisi. Il y a un petit peu de perte et beaucoup de déchets", explique Cyril Nicolas, trufficulteur en Côte-d’Or. Ce dimanche à Noyers-sur-Serein, les 32 kilos de truffe se sont vendus en une matinée. La saison s’étend habituellement jusqu’à Noël. Fabrice Balleret, trufficulteur de la Nièvre, prédit une "évolution plutôt négative" en raison notamment des pluies, et la fin des truffes d’ici trois semaines.

