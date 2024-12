Gastronomie : les artistes du pâté croûte s’affrontent au concours international de Lyon

Le championnat du monde de pâté croûte se poursuit lundi 2 décembre à Lyon, avec la grande finale attendue dans la soirée. Les meilleurs chefs de la planète s’affrontent.

Dans un bouchon de Lyon (Rhône), le pâté croûte est un plat particulièrement apprécié du chef David Cano. "C’est traditionnel. Des fois, je suis arrivé à 14 viandes", assure-t-il. À table ou sur le pouce au comptoir, c’est aussi un incontournable pour les clients. Jérémie Crauser, lorrain d’origine, s’est bien adapté. "On a du canard, de la volaille de Bresse, du cochon, des ris de veau, du foie gras…", énumère-t-il.

Finale ce 2 décembre

Des versions au poisson et aux poulpes existent également. L’origine du pâté croûte remonterait au Moyen Âge. "Il n’y avait pas de sous-vide à l’époque, donc on mettait une croûte autour, on faisait cuire la terrine dedans, et ça servait d’emballage", explique le chef.

Aujourd’hui, ce monument de la gastronomie a droit à son championnat du monde. La finale 2024 aura lieu dans la soirée du lundi 2 décembre à Lyon. Pour l’occasion, Jérémie Crauser, qui a déjà atteint deux fois la deuxième marche du podium, a peaufiné les finitions et espère ce soir être victorieux.

