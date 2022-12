Gastronomie : le poivre de Timut, la baie fruitée du Népal

Cap sur le Népal, sur les traces du poivre de Timut. Ce produit d'exception, aux notes d'agrume, peut même s'utiliser en dessert.

Dans l'horizon sans fin de l'Himalaya, au cœur des reliefs boisés du Népal se nichent de petites boules rouges à l'odeur d'agrumes. Ces baies sauvages, connues sous le nom de poivre de Timut, sont recherchées par les plus grands chefs à travers le monde. Elles ne poussent que sur ces terres d'altitude, et peuvent résister à des températures extrêmes.

Les Népalais vantent ses multiples vertus

Til Bahadur Oli, producteur, les cueille depuis près de 50 ans. "C'est un produit que je cultive et que je récolte ici. Il est utilisé partout dans le monde", confie-t-il. Après la récolte, les baies sont emmenées sous serre pour être séchées. Elles révèlent ici leurs notes d'agrumes, pamplemousse ou citron. Le Timut se retrouve dans toutes les cuisines des villages de montagne. Selon Man Kumari Oli, habitante de Timure (Népal), il "protège du froid et des maladies". Il est aussi utilisé contre le mal de dents et les problèmes d'estomac.