Gastronomie : le "gâteau battu", la brioche emblématique de la Picardie

Le gâteau battu est une brioche légère, spécialité de la Picardie. Arrivée dans la région au XIXe siècle, cette douceur a été adoptée par tous.

Sébastien Pichonnier, boulanger-pâtissier, est arrivé troisième du concours annuel de gâteau battu en juin 2024. Pour ses clients, cette récompense est évidente. "Je retrouve un peu le goût du bon gâteau battu de mon enfance", affirme un homme. Cette brioche légère est jalousement défendue par les Picards. Au Crotoy (Somme), l'un des berceaux de ce gâteau, Sébastien Pichonnier a mis au point sa propre recette, qui comporte un "petit secret".

Une confrérie protège le gâteau

Cette brioche riche en goût et en calories vient probablement du Moyen Âge. Au XVIIe siècle, elle était appelée le gâteau mollet ou le pain aux œufs dans la cuisine flamande. Le gâteau battu est arrivé en Picardie au XIXe siècle et a été adopté comme spécialité quelque temps plus tard. Désormais, une confrérie le protège, un club de gourmands passionnés. "Quand on le goûte, c'est l'extase", assure Andrée Lemercier, grand maître de la Confrérie du gâteau battu.

