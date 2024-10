Gastronomie : le cidre fait pétiller les grandes tables Durée de la vidéo : 3 min Gastronomie : le cidre fait pétiller les grandes tables Gastronomie : le cidre fait pétiller les grandes tables (France 2) Article rédigé par France 2 - T. Paga, N. Dalaudier, P. Lacotte France Télévisions JT de 20h France 2

Le cidre, de plus en plus tendance, s'invite aujourd'hui à toutes les tables gastronomiques. Avec un secteur de plus de 100 millions de bouteilles par an, le produit fait sa révolution.

Le rouge des pommes perce la brume de l'automne. Dans ce verger exceptionnel, c'est le début de la saison qui n'a rien à envier aux grands vignobles. Le coteau est bien exposé et le sol est idéal pour 30 variétés de pommiers soigneusement sélectionnés. "Ce sont des arbres dits de plein vent, cela signifie qu'ils sont espacés de 10 mètres les uns des autres. L'arbre va monter en hauteur pour aller chercher la lumière. C'est de cette façon que nous avons des fruits plus concentrés et des cidres de meilleure qualité", explique Alexandre Sidorenko, un cidriculteur. Une récolte faite à la main Alexandre Sidorenko et sa compagne viennent de la ville. Ils ont tous deux étudié le métier de sommelier et se sont reconvertis dans le cidre il y a trois ans seulement. Le cidre est millésimé, bio et sans sulfite, et servi dans les restaurants les plus prestigieux. Depuis 50 ans, la consommation de cidre en France a été divisée par 20. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.