Gastronomie : le célèbre œuf mayo à l’honneur

Le concours de Bretagne de l’œuf mayo, cette entrée typique de la cuisine de bistrot, a été organisé durant le week-end du 27 et 28 avril dans les Côtes-d’Armor.

L'œuf mayo est une recette que tout le monde connaît. Mais quand on veut prétendre au titre de champion du monde, il faut faire preuve d'un peu d’imagination. "On a tenté une mayonnaise bien citronnée avec des champignons et des noisettes", explique une participante à un concours de cuisine. "On a des petites feuilles de basilic, du poivre fumé", précise un autre. Lors de ce concours, les chefs prennent l’œuf mayo très au sérieux et les épreuves sont même chronométrées. Le champion de Bretagne sera qualifié pour la finale mondiale.

Une cuisson primordiale

Autour de leur table de dégustation, les femmes d’un jury 100% féminin ne laissent rien passer et notamment la cuisson. Seize femmes étaient invitées à déguster des œufs mayonnaise, à Dinan (Côtes-d’Armor), pour le concours breton de cette entrée typique de bistrot. "J’ai un faible historique pour les œufs mayo et j'ai été bercée par la devise de ma mère qui disait 'on reconnaît un bon bistrot à son œuf mayo'", estime une journaliste culinaire.