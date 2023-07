Gastronomie : la recette de la baguette traditionnelle a changé

La recette de notre baguette traditionnelle a changé ces dernières années. La teneur en sel a diminué de 20% depuis 2015. Une modification subtile mais importante pour votre santé et pour votre cœur. Les Français consomment en moyenne 58 kg de pain par an.

Croustillante, dorée et inscrite depuis peu de temps au patrimoine immatériel de l'Unesco. La baguette est le produit incontournable de la gastronomie française. Pour la fabriquer, rien de plus simple : de la farine, de l'eau, de la levure et du sel. Or, ce dernier ingrédient est de moins en moins présent au fil des années. Une composante à laquelle les consommateurs ne font pas toujours attention.

Des baguettes encore moins salées d'ici 2025

Le sel améliore la souplesse de la pâte, prolonge sa conservation et lui donne plus de goût. Pourtant depuis 2015, la teneur en sodium de nos baguettes a diminué de 20%. À Bordeaux (Gironde), par exemple, un boulanger a décidé d'utiliser des levains plus forts en goût, afin d'utiliser moins de sel. En moyenne, une baguette contient environ 1,34 g de sel pour 100 g. Une quantité que la filière boulangerie s'est engagée à diminuer de 10% supplémentaires d'ici 2025.