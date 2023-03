Gastronomie : l’origine des pâtes à la carbonara questionnée par un historien

Indissociables de la gastronomie italienne, les pâtes à la carbonara pourraient avoir une origine différente, selon un historien. Mais cette version n’est pas du goût des Transalpins.

Dans la cuisine italienne, c’est un plat incontournable. Seulement, depuis quelques jours, les pâtes à la carbonara sont au cœur d’une polémique. Elles seraient en réalité américaines, un non-sens pour les Italiens. "Ça non ! Je peux dire ce que je pense vraiment ? C’est n’importe quoi !", assure un homme. Un autre confirme : "Les Américains mangent la pizza avec de l’ananas, c’est ça leur cuisine." Dans le centre de Rome, même les touristes américains n’y croient pas. C’est un article du Financial Times qui a mis le feu aux poudres, provoquant des réactions de la télé et de la presse italienne.

Une recette inspirée des rations militaires américaines ?

Alors, italienne ou américaine ? Reprenons, la carbonara est composée de trois ingrédients : jaune d’œuf, porc et pecorino. Barbara Agosti, une cheffe spécialiste de la recette, croit savoir d’où vient cette hypothèse. "Certains disent que ça vient des rations militaires que les Américains avaient dans les tranchées pendant la Première guerre mondiale. […] D’autres disent que ça vient des bergers italiens", explique-t-elle. En bon scientifique, Alberto Grandi, l’historien à l’origine de la polémique, s’est basé sur la première publication de 1953, à Chicago.