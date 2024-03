Cuisine : avec son livre "Recuerdame", le chef Juan Arbelaez publie "un carnet de voyage, un carnet de souvenir" sur la Colombie

Le chef cuisinier Juan Arbelaez sort son livre de recettes "Recuerdame", qui promet de faire voyager en Colombie, son pays d'origine.

Juan Arbelaez, chef cuisinier, sort son troisième livre, Recuerdame, pour "partager avec les Français ce pays qui est si magique, si généreux, si coloré". Le chef a quitté son pays, la Colombie, lorsqu'il avait 18 ans. Son livre regroupe 60 recettes emblématiques colombiennes. "Je n'avais pas envie d'arriver avec des produits qu'on ne peut pas trouver, donc il y a la recette traditionnelle, mais je donne aussi des alternatives", explique le chef cuisinier, invité du 12/13 info, jeudi 7 mars.

Des "restaurants festifs"

"Le but de ce livre, ce n'était pas de faire juste un livre de recettes, c'est un carnet de voyage, c'est un carnet de souvenirs", affirme Juan Arbelaez. Le chef a fait de ses établissements des "restaurants festifs". "Aujourd'hui, je ne fais pas une cuisine pour des guides, mais pour les clients. La plus belle étoile et la plus belle médaille, c'est de voir des restaurants qui sont pleins, plein de sourires, plein de joie, plein de fête", conclut le chef cuisinier.