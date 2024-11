Un chef étoilé redonne vie à un restaurant routier du Pas-de-Calais

C. de la Guérivière, M. Schelcher, S. Hasnaoui, S. Gravelaine

Situé sur le bord de la route entre Arras et le Touquet, l'établissement attire de nombreux locaux, touristes et routiers.

Sur la route départementale 939, entre Arras et Le Touquet, le restaurant Aux Amis de la route a rouvert début octobre. Situé à Humières (Pas-de-Calais), l’établissement a été repris par Sébastien De la Borde, chef récompensé par le guide Michelin d’une étoile. Depuis, le restaurant ne désemplit plus, avec 140 couverts à l’heure du déjeuner en moyenne. Parmi les clients, de nombreuses familles, des conducteurs et même des entrepreneurs locaux.

Au menu, un "œuf mayo" à 3 euros

L'ambiance est chaleureuse et les plats généreux. Pour les entrées, comptez 3 euros pour le fameux œuf mayonnaise. Quant au plat du jour avec une touche gastronomique, il est à 12,50 euros. Face au succès, le restaurant envisage de rester ouvert 7 jours sur 7, du petit-déjeuner jusqu'au dîner, avec l'espoir de faire salle comble le plus souvent possible.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.