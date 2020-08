Covid-19 : incertitude sur l'autorisation en septembre de spectacles de plus de 5 000 personnes, selon le ministère de la Culture

Ces rassemblements peuvent toujours être autorisés, à compter du 15 août, par les préfets en respectant "certaines conditions" sanitaires.

La tenue de rassemblements culturels (spectacles, festivals, concerts etc) de plus de 5 000 personnes à partir de septembre sera conditionnée à l'évolution de la situation sanitaire, a souligné le ministère de la Culture,après une annonce plus optimiste faite le 4 août dernier. "La règle de l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes, sauf autorisation préfectorale, fera l'objet d'un réexamen très prochainement, au regard de l'évolution de l'épidémie", a précisé à l'AFP le ministère de la Culture, qui fera le point fin août.

Dans un premier communiqué, le ministère avait fait savoir que ces rassemblements pouvaient être autorisés, à compter du 15 août, par les préfets en respectant "certaines conditions" sanitaires, et qu'à partir du début septembre, ils pourraient se tenir, de même que les foires, sans jauge ni autorisation préfectorale. C'est sur ce dernier point que le ministère a rectifié le tir, en publiant un "correctif", alors que le nombre de cas positifs continue d'augmenter en France, avec plus de 7 500 cas recensés la semaine du 27 juillet au 2 août, selon Santé Publique France.