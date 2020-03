Coronavirus : Château de Versailles, Le Louvre, Orsay, l'Olympia, le Châtelet, le théâtre des Champs-Elysées... Une avalanche de fermetures

Suite à l’annonce du Premier Ministre ce vendredi 13 mars, qui limite tout rassemblement à 100 personnes, le monde du spectacle, déjà durement touché, multiplie les annonces de fermetures ou de report.

Le ministère de la Culture a appelé ce vendredi 13 mars toutes les structures qui sont sous sa tutelle, dont les musées et les bibliothèques, à limiter leurs activités ou à fermer au public. Une décision prise pour freiner la propagation du coronavirus.

"Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits sur l'ensemble du territoire national dès ce vendredi 13 mars, et toutes les structures du ministère sont invitées à recentrer leur activité autour de leurs fonctions essentielles, pouvant aller jusqu'à une fermeture de la structure au public", selon un message adressé par le ministère aux établissements publics.

Musées

Le Louvre, musée le plus visité au monde, ferme ce vendredi 13 à 18h et "jusqu'à nouvel ordre". Les deux expositions "Albrecht Altdorfer" et "De Donatello à Michel-Ange" sont reportées. La nouvelle est tombée ce vendredi 13 dans l'après midi et fait suite à une avalanche d'annonces de fermetures et de reports.

Le château de Versailles, lui, maintient ouvert uniquement les jardins et le parc.

️Info #Coronavirus : conformément aux consignes gouvernementales, le château de Versailles, les Châteaux de Trianon ainsi la galerie des Carrosses sont fermés. Les Jardins et le Parc demeurent ouverts. — Chateau de Versailles (@CVersailles) March 13, 2020

Le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem) de Marseille ferme ses portes "jusqu'à nouvel ordre" en raison du coronavirus, a indiqué l'établissement.

La Fondation Marguerite et Aimé Maeght est fermée au public à partir du 15 mars au soir. L’exposition Jacques Monory dont le vernissage était prévu le 28 mars est reportée...

Théâtres, concerts et spectacles

Le Théâtre des Champs-Élysées annule ses représentations jusqu’au 19 avril 2020.



Chaillot - Théâtre national de la Danse annule ses représentations dès ce jour et sera fermé au public jusqu’au 22 avril inclus. La dernière représentation de Vessel de Damien Jalet et Kohei Nawa prévue ce 13 mars n’aura pas lieu.



Les trois salles de la Comédie Française annulent leurs représentations à compter de ce jour et jusqu'au 18 mars inclus.



Le théâtre de l’Odéon annule ses représentations dans le 6e et le 17e à compter du 13 mars au soir et jusqu’à nouvel ordre.

La représentation supplémentaire de #RoomWithAView est finalement annulée au théâtre du Chatelet.

La Philharmonie de Paris est fermée jusqu'au 7 avril.

"On joue jusqu'à dimanche devant moins de 100 spectateurs. Si les gens viennent. Après, on ferme le théâtre", a indiqué Nathalie Szewczyk, l'administratrice du théâtre Rive-Gauche.

L'Olympia avait annoncé dès le 11 mars l'annulation de tous ses concerts et sa fermeture jusqu'au 15 avril, prenant acte de l'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes. Dans un communiqué sur Twitter, la salle prévient les acquéreurs de billets que tous les concerts et spectacles sont annulés jusqu'à la mi-avril.

Le spectacle "Fascination" du cascadeur, dresseur et écuyer Mario Luraschi, qui fête les 50 ans de sa carrière au cinéma, prévu du 20 au 22 mars au Palais des Sports de Paris, est reporté à la fin juin. Le show équestre sera présenté au public parisien les 26, 27 et 28 juin 2020, ont annoncé les organisateurs. Mario Luraschi, accompagné de sa troupe de 15 cavaliers et de ses chevaux acteurs, sera par ailleurs en tournée au Zénith de Dijon les 18 avril et 19 avril, au Zénith de Nantes les 20 et 21 Juin et à la Halle Tony Garnier de Lyon les 4 et 5 Juillet.

L'Opéra de Paris annule jusqu'au 31 mars toutes ses répétitions de ballet et d'opéra, ainsi que les spectacles dans ses plus petites salles, l'amphithéâtre et le studio Bastille.

La finale du concours international d'éloquence en français qui devait se tenir le 17 mars sous la Coupole de l'Institut de France n'aura pas lieu. Les journées de formation avaient été dispensées par l'association Eloquentia auprès de 18 candidats. La priorité est au retour des candidats dans leurs pays.

Festivals

Le 37e festival Banlieues Bleues s’arrête dès ce vendredi 13 mars au soir.

Les Globes annulent, quant à eux, leur 15e Cérémonie prévue le 14 mars tout comme Musicora qui annule sa 31e édition prévue du 8 au 10 mai à la Seine Musicale.

Le TJP Centre Dramatique National Strasbourg-Grand Est annule le festival Les Giboulées qui devait débuter ce 13 mars. Et au-delà du festival, les spectacles Une maison (30 et 31 mars), Pleine Lune (du 1er au 7 avril) et Je suis là (du 3 au 9 avril) sont annulés.